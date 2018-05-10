Ещё
Более 105 тыс. человек приняли участие в мероприятиях 9 Мая в Томской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 105 тыс. человек приняли участие в мероприятиях 9 Мая в Томской области 

Новости в Томске 38 минут назад
Чрезвычайных происшествий при проведении праздничных мероприятий в День Победы не было. В мероприятиях по области приняли участие более 105 тысяч человек, сообщает УМВД РФ по Томской области.
«9 мая в Томской области состоялось более 180 массовых мероприятий, посвященных 73-й годовщине празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, в которых приняли участие более 105 тысяч человек», — отмечают в полиции.
В рамках акции «Бессмертный полк» в регионе прошло 57 мероприятий. В колоннах с портретами своих родных, по данным УМВД, прошли около 87 тысяч человек.
На охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности были задействованы сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие и сотрудники Нацгвардии, а также представители ЧОП, народных дружин, студенческих отрядов охраны общественного порядка и казачества.
«В результате принятых мер грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий при проведении праздничных мероприятий не допущено», — говорится в сообщении.
Напомним, в этом году ходе парада Победы томичи увидели более 20 образцов техники времен Великой Отечественной войны, а также образцы современной военной техники. Большая праздничная площадка была организована на Новособорной площади, где томичи смогли увидеть, как работал полевой госпиталь, отжаться, чтобы установить «Рекорд Победы», и спеть песни под гармошку.
Завершился праздник фейерверком из 6,5 тысячи залпов под песни Победы.
Это неполный текст новости
Новости в Томске: последние новости
Томский бренд мороженого вошел в топ-50 франшиз РФ по версии РБК Ровным строем: репетиция парада Победы прошла в Томске Отключение отопления в Томске откладывается из-за холодной погоды
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов828
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»186
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине690
ПВО Сирии сбили десятки сирийских ракет57
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент429
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение