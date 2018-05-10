Более 105 тыс. человек приняли участие в мероприятиях 9 Мая в Томской области

Чрезвычайных происшествий при проведении праздничных мероприятий в День Победы не было. В мероприятиях по области приняли участие более 105 тысяч человек, сообщает УМВД РФ по Томской области

«9 мая в Томской области состоялось более 180 массовых мероприятий, посвященных 73-й годовщине празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, в которых приняли участие более 105 тысяч человек», — отмечают в полиции.

В рамках акции «Бессмертный полк» в регионе прошло 57 мероприятий. В колоннах с портретами своих родных, по данным УМВД, прошли около 87 тысяч человек.

На охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности были задействованы сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие и сотрудники Нацгвардии, а также представители ЧОП, народных дружин, студенческих отрядов охраны общественного порядка и казачества.

«В результате принятых мер грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий при проведении праздничных мероприятий не допущено», — говорится в сообщении.

Напомним, в этом году ходе парада Победы томичи увидели более 20 образцов техники времен Великой Отечественной войны, а также образцы современной военной техники. Большая праздничная площадка была организована на Новособорной площади, где томичи смогли увидеть, как работал полевой госпиталь, отжаться, чтобы установить «Рекорд Победы», и спеть песни под гармошку.

Завершился праздник фейерверком из 6,5 тысячи залпов под песни Победы.

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