Представитель казачества обвинил оппозицию в провокациях на акции 5 мая

Представитель казачьей организации «Первая сотня» Василий Ящиков в интервью «Коммерсанту» заявил, что его соратники пришли на акцию «посмотреть, пообщаться». По его словам, он успел поговорить с Алексеем Навальным и председателем Открытой России Андреем Пивоваровым . После этого «появились молодые ребята, которые целенаправленно стали задирать казаков». Ящиков уточнил, что их оскорбляли, в том числе по религиозному признаку.

«Думаю, в этом и была цель — спровоцировать казаков на драку, а потом писать, что им государство заплатило», — сказал он.