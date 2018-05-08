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Представитель казачества обвинил оппозицию в провокациях на акции 5 мая
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Представитель казачества обвинил оппозицию в провокациях на акции 5 мая 

Говорит Москва 1 час назад
Представитель казачьей организации «Первая сотня» Василий Ящиков в интервью «Коммерсанту» заявил, что его соратники пришли на акцию «посмотреть, пообщаться». По его словам, он успел поговорить с Алексеем Навальным и председателем Открытой России Андреем Пивоваровым. После этого «появились молодые ребята, которые целенаправленно стали задирать казаков». Ящиков уточнил, что их оскорбляли, в том числе по религиозному признаку.
«Думаю, в этом и была цель — спровоцировать казаков на драку, а потом писать, что им государство заплатило», — сказал он.
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