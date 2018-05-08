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Около тысячи человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» во Вьетнаме
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Около тысячи человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» во Вьетнаме 

RT на русском 53 минуты назад
В столице Вьетнам Ханое прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие около тысячи человек.
Как сообщает ТАСС, организатором праздничных мероприятий выступили посольство России во Вьетнаме совместно с Российским центром науки и культуры (РЦНК) в Ханое.
Команду на построение дал военный, военно-воздушный и военно-морской атташе России во Вьетнаме капитан 1 ранга Роман Бойцов.
Ранее в американских городах Сан-Франциско и Сиэтле, а также в немецком Гамбурге и австралийском Сиднее состоялась акция «Бессмертный полк».
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