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Акция «Бессмертный полк» прошла в Ханое
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Акция «Бессмертный полк» прошла в Ханое 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Второй год подряд во Вьетнаме почитают память павших в страшной войне.
Накануне Дня Победы по всему миру проходят акции «Бессмертный полк». Прошла она и в столице Вьетнама, Ханое.
Мероприятие проходит уже второй год подряд. Проживающие во Вьетнаме россияне выходят плечом к плечу с гражданами Вьетнама, неся портреты своих родных, участвовавших в войне, чтобы почтить их память.
Российские дипломаты и местные студенты, изучающие русский язык, вместе исполнили песни военных лет, хорошо известные во Вьетнаме.
Акция «Бессмертный полк» проходит по всему миру. В сирийской Латакии почтить память воинов вышли десятки человек. Шествие началось от крупнейшего университета Тишрин, студенты которого спели на русском языке песню «Катюша».
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