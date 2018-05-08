Где еще можно получить георгиевскую ленту в Казани

Казани продолжается акция «Георгиевская ленточка». С сегодняшнего дня символы праздника 9 мая раздают и на железнодорожном вокзале. Акция продлится до завтра.

Также ленты можно получить на Баумана, в торговых центрах «Кольцо» и «Мега», парке Горького и парке Победы.

В Казани акция стартовала 24 апреля. Ко Дню Победы казанцам раздадут 15 000 лент.

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