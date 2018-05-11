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Московская биржа открылась ростом
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Московская биржа открылась ростом
Деловая газета «Взгляд»
49 минут назад
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Прайм
Индекс Мосбиржи утром в пятницу вырос на 0,4% — до 2322 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,3% — до 1183 пунктов.
Следует из данных
Московской биржи
.
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