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Московская биржа открылась ростом
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Московская биржа открылась ростом 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: Прайм
Индекс Мосбиржи утром в пятницу вырос на 0,4% — до 2322 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,3% — до 1183 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
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