Жители Котельников выложили свечами слово «Спасибо» в честь 9 Мая

В городском округе Котельники прошла патриотическая акция, в ходе которой из тысячи зажженных свечей жители города выложили слово «Спасибо» в память о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны и подвиге всего советского народа.

Мероприятие прошло у дома культуры «Силикат» вблизи мемориального комплекса. В акции приняли участие заместитель главы Котельников Андрей Булгаков, депутат Мособлдумы Владимир Жук , депутаты Совета депутатов, члены различных молодежных и общественных организаций, жители города. На акцию горожане пришли целыми семьями.

Замглавы городского округа поблагодарил собравшихся за участие в памятной акции.

Это очень значимое событие. Данную акцию организуют по всей России , и сегодня она состоялась у нас в Котельниках. Накануне Великой Победы, держа в руках свечи, мы вкладываем частичку своей души и говорим «Спасибо!» людям, в том числе с нашей территории, кто ушел на фронт. Мы говорим слова благодарности тем, кто сделал все возможное, чтобы мы сегодня находились здесь и жили в мире

— Андрей Булгаков.

Владимир Жук также поблагодарил молодежь города за инициативу проведения подобной акции на территории Котельников, подчеркнув, что сегодня подрастающее поколение помнит свою историю и своих героев.

«Акция «Спасибо» впервые проходит в Котельниках, но уверен — не в последний. Надеюсь, она станет хорошей и доброй традицией. Хочу поблагодарить молодежь города — тех, кто инициировал и проводит эту акцию. Все мы помним, что большой подвиг был совершен в годы Великой Отечественной войны, то, какую страшную цену заплатил наш народ за великую победу, спасая от коричневой чумы нашу страну

— Владимир Жук.

Все присутствующие почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. После чего участники акции выложили слово «Спасибо» из тысячи свечей.

Акция «Спасибо» в городском округе Котельники в этом году прошла впервые. Инициаторами ее проведения выступили члены молодежных организаций города. Прошло мероприятие при поддержке администрации городского округа.