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«Добрая тарелка» поможет вылечиться 11-летнему ребенку из Костромской области
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«Добрая тарелка» поможет вылечиться 11-летнему ребенку из Костромской области 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В минувшие выходные в Костромской области прошел фестиваль «Пастушьи забавы», в рамках которого состоялась акция «Добрая тарелка», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Организатором акции стал благотворительный фонд «География Добра». Суть «Доброй тарелки» была в том, что гости могли купить набор одноразовой посуды, чтобы положить туда угощения. Все собранные средства организаторы пообещали направить на помощь подопечным детям.
Благодаря участию людей в акции удалось собрать 7 тысяч 341 рубль. Вся сумма будет добавлена к заявке 11-летнего Максима Бушуева из Галича. У него врожденная полная расщелина верхней губы, альвеолярного отростка верхней челюсти и неба слева. Перинатальная энцефалопатия. Максиму нужна установка ортодонтической пластины и брекетов для дальнейшей операции.
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