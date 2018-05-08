«Добрая тарелка» поможет вылечиться 11-летнему ребенку из Костромской области

В минувшие выходные в Костромской области прошел фестиваль «Пастушьи забавы», в рамках которого состоялась акция «Добрая тарелка», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Организатором акции стал благотворительный фонд «География Добра». Суть «Доброй тарелки» была в том, что гости могли купить набор одноразовой посуды, чтобы положить туда угощения. Все собранные средства организаторы пообещали направить на помощь подопечным детям.

Благодаря участию людей в акции удалось собрать 7 тысяч 341 рубль. Вся сумма будет добавлена к заявке 11-летнего Максима Бушуева из Галича. У него врожденная полная расщелина верхней губы, альвеолярного отростка верхней челюсти и неба слева. Перинатальная энцефалопатия. Максиму нужна установка ортодонтической пластины и брекетов для дальнейшей операции.