Восхождения в горах Дагестана российские альпинисты приурочили акции «Бессмертный полк»

Восхождения в горах Дагестана российские альпинисты приурочили акции «Бессмертный полк»Группа альпинистов из Дагестана, Екатеринбурга Перми приурочила восхождения в Докузпаринском районе всероссийской акции «Бессмертный полк».

В составе группы 12 альпинистов, которые пробудут в регионе до 12 мая.

«Символично, что именно в эти памятные дни совершают свои восхождения российские альпинисты в дагестанских горах. Таким вот образом спортсмены хотят напомнить о подвиге героев войны», — отметил президент федерации альпинизма Дагестана Петр Леонов