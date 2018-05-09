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Восхождения в горах Дагестана российские альпинисты приурочили акции «Бессмертный полк»
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Восхождения в горах Дагестана российские альпинисты приурочили акции «Бессмертный полк» 

Mirmol.ru 25 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Восхождения в горах Дагестана российские альпинисты приурочили акции «Бессмертный полк»Группа альпинистов из Дагестана, Екатеринбурга и Перми приурочила восхождения в Докузпаринском районе всероссийской акции «Бессмертный полк».
В составе группы 12 альпинистов, которые пробудут в регионе до 12 мая.
«Символично, что именно в эти памятные дни совершают свои восхождения российские альпинисты в дагестанских горах. Таким вот образом спортсмены хотят напомнить о подвиге героев войны», — отметил президент федерации альпинизма Дагестана Петр Леонов.
Отметим, что Докузпаринский район является излюбленным местом для покорителей вершин из России и из-за рубежа.
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