Ещё
По итогам формирования нового правительства чуда не случилось, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По итогам формирования нового правительства чуда не случилось, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Продолжение сезона отчетов компаний и сделки M&A способствовали закрытию американских биржевых индикаторов в понедельник на положительных значениях. Так, индекс S&P 500 прибавил 0,35%, закрывшись на отметке 2672,63 пунктов. Dow Jones вырос на 0,39%, NASDAQ увеличился на 0,77%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт — до 2,95%.
На этой неделе игроки сфокусируют свое внимание на апрельских данных по инфляции в США, которая составила 2,5% в годовом выражении.
Нефтяные котировки закрылись на отметке $75,53, после того как Трамп обещал озвучить свое решение по сделке с Ираном. Если брать за основу манеру Трампа вести дела, то можно предположить, что после очередных громких заявлений соглашение все-таки будет продлено.
Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2297,12 п., прибавив 0,33%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2290 п, проход которой может спровоцировать продажи по широкому рынку. Основное сопротивление находится на уровне 2325 пунктов.
На данном этапе поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 113500 п. и 112000 п. Закрепление под последним усилит продажи в инструменте с целями 110000-108000 пунктов. Для возвращения к росту фьючерсу нужно снова закрепляться над уровнем 115000 пунктов.
По итогам формирования нового правительства «чуда» не случилось, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Это значит, что, несмотря на заверения о свободном рублевом плавании, Центробанк и Минфин продолжат оказывать влияние на рынок с помощью покупок валюты для финансового ведомства, служащих сегодня фактором давления на рубль. Его ослабление будет способствовать лучшему наполнению бюджета, для исполнения намеченных в перспективе масштабных вливаний в социальную сферу и инфраструктурные проекты.
Инаугурация поставила точку в выборных мероприятиях в РФ, к которым были «приурочены» последние санкции. После некоторой паузы возможно ожидать новых сюжетных поворотов, к примеру, связанных с предстоящим в июне чемпионатом мира по футболу.
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,93 укрепившись на 0,68% по отношению к доллару США. В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар по-прежнему выступает отметка 63, поддержки расположены на 62,50 и 61,70.
Прайм: последние новости
Биткоин дешевеет на комментариях Баффета и Гейтса Стоимость золота снижается на фоне удорожания доллара Рынок акций РФ вырос на позитиве от западных площадок и нефти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК752
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»113
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом403
Главным событием для рубля станет 12 мая41
Медведева отказались поддержать1398
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение