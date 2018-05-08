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Цены на нефть снижаются
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Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК

Цены на нефть снижаются 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле уменьшились на 1,01% — до $75,40 за баррель.
Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,23%, составив $69,86 за баррель.
RT на русском: последние новости
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