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Что происходит с экономикой республики Коми?
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Российский Ка-52 сбили из ПЗРК

Что происходит с экономикой республики Коми? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Говорят, что в этом году предприятия Коми выпускают ещё меньше продукции, чем за первые месяцы 2017 года. Что происходит с экономикой республики?
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) представили исследование сводного индекса региональной экономической активности (РЭА) и индекса базовых видов деятельности за февраль 2018 года. Наша республика попала в пятёрку самых проблемных регионов (с индексом РЭА 20%), на которые в совокупности пришлось 4% от валового регионального продукта России. И такая тенденция прослеживается не первый месяц. Согласно предыдущему исследованию ВШЭ, Коми стала единственным субъектом России, где средний за три месяца (с ноября 2017 года по январь 2018 года) индекс РЭА был ниже 20%. Самыми успешными в феврале (РЭА — 100%) оказались Ингушетия, Кабардино-Балкария, Мордовия, Чувашия, Бурятия, Тюменская и Новосибирская области, а также Еврейская автономная область. Помимо Коми аутсайдерами стали Орловская и Волгоградская области, Удмуртия, Хабаровский край.
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