Метр — меньше 100 тыс. руб. Квартиры в центре города дешевеют быстрее остальных

Средняя стоимость квадратного метра на окраинах Екатеринбурга снизилась, еще значительнее квартиры упали в цене в самом дорогом районе — центральном. На других территориях — ценовой рост. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилье Екатеринбурга, по данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, составила 68 106 руб. За последние четыре недели показатель существенно не изменился, вырос лишь на 0,1%.

Ценовая динамика в территориальных сегментах разная, отмечают аналитики. Так, в отдаленных районах и в центре города фиксируются отрицательные корректировки. На окраинах средняя цена квадратного метра снизилась на 0,4% и составляет 48 354 руб. Значительнее квадратный метр упал в цене в самом дорогом районе. Здесь стоимость жилья достигла отметки 96 420 руб. за квадрат, что на 1,2% меньше, чем четыре недели назад. На других территориях наблюдается небольшой ценовой рост.

Среди объектов различных размеров увеличение цен отмечается у многокомнатных объектов. Их средняя цена выросла на 2,2% за месяц, сегодня их можно купить на рынке по 70 992 руб. за метр. В сегменте однокомнатных квартир фиксируется нулевая корректировка: средняя цена квадратного метра однушки остается на уровне 71 962 руб. Двушки также почти не изменились в цене. Их показатель снизился до 66 709 руб за кв. м, то есть на 0,1%, — констатируют в УПН.

И добавляют: трехкомнатные квартиры стали дешевле на 0,4%, их средняя цена составляет 66 778 руб. за квадрат. Объекты в пригороде продолжают увеличиваться в цене, на этот раз на 0,4% за месяц, до 51 546 руб. А стоимость квадратного метра в коммунальных квартирах, напротив, продолжает снижаться (–0,3% за месяц). Такое жилье можно купить по 59 374 руб. за метр.