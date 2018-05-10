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Цены на нефть растут
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Цены на нефть растут 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 0,74% — до $77,78 за баррель.
Июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,79%, составив $71,70 за баррель.
RT на русском: последние новости
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