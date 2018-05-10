Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 0,74% — до $77,78 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,79%, составив $71,70 за баррель.