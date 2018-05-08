В Красноярске названы самые высокооплачиваемые вакансии

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Красноярске стали директора, стюардессы и ортопеды, сообщает сайта по поиску работы hh.ru. Эксперты компании провели аналитику вакансий и составили топ-10 самых дорогих предложений апреля.

Десятую строчку рейтинга заняло предложение для ведущего разработчика ASP.NET с зарплатой от 70 000 руб, верхнюю — региональный директор крупной федеральной торговой сети с зарплатой в 130 тысяч рублей. Интересными предложениями стали — стюардесса (120 тыс. руб.), стоматолог-ортопед (90 тыс.), директор леспромхоза (85 тыс.), главный агроном (70 тыс.).

Были исследованы более шесты тысяч вакансий. В среднем в апреле предлагали вакансию с зарплатой 44,6 тыс. рублей, что почти на 6 тыс. рублей больше, чем год назад. Больше всего предложений работодатели размещали в сфере продаж — 29%, строительство, недвижимость, рабочий персонал и производство — 10% и медицина, фармацевтика — 9%.