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В Челябинске за месяц подешевела тысяча квартир
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В Челябинске за месяц подешевела тысяча квартир 

74.ru 44 минуты назад
Фото: 74.ru
В апреле этого года в Челябинске подешевели 943 квартиры — это почти 7% от общего числа объектов, выставленных сейчас на продажу на вторичном рынке. К таким выводам пришли аналитики портала N1.RU.
Больше всего за прошедший месяц подешевело «однушек» — 40% от общего числа упавших в цене квартир, «двушек» — 36%, а трехкомнатных — 21%. Наибольшая доля жилья со сниженной ценой находится в Калининском и Курчатовском районах города.
Чаще всего цену скидывали владельцы недорого жилья. К примеру, значительно подешевела к апрелю двухкомнатная квартира по улице Дегтярёва, за которую продавец просит 1 250 000 рублей. Ещё в марте эта цена в объявлении была 1 500 000 рублей.
Дисконт отмечается не только в сегменте экономжилья. Трёхкомнатную квартиру с черновой отделкой в новом доме по улице Сони Кривой ещё в октябре 2017 года продавали за 7 700 000 рублей, а в апреле этого года собственник просит за неё заметно меньше — 5 350 000 рублей.
Почти 70% всех подешевевших квартир на рынке — это объекты с ценой ниже средней на рынке. По данным аналитиков, число квартир, которые подешевели в марте, было на 30% больше — 1355 объектов. Средняя цена квартиры по всем районам Челябинска в апреле составила два миллиона рублей.
Наряду с владельцами квартир, которые скидывают цены, есть и такие челябинцы, кто, наоборот, повышают стоимость жилья.
— Число собственников, которые снижают цены после того, как выставят квартиру в четыре раза больше, чем тех, кто повышает, — отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Как правило, если к объекту нет интереса, то продавец двигается в цене, однако нужно учитывать, что продажа какой-либо недвижимости это чаще всего цепочка сделок, поэтому продавец зависит от цены того объекта, который планирует купить.
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