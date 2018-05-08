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Главный судебный пристав Омской области заработал в 2017 году 1,7 млн рублей
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Главный судебный пристав Омской области заработал в 2017 году 1,7 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Новый Омск
Доход главы УФССП по Омской области, главного судебного пристава региона Владимира Витрука, в 2017 году составили около 1,7 млн руб., сообщает ИА «Город55» со ссылкой на декларацию чиновника.
В сравнении с 2016 годом доход Витрука вырос на 16,6 тыс. руб. В собственности у него находится квартира площадью 44,7 квадратных метров, гараж площадью 18 «квадратов» и земельный участок.
Доход супруги Витрука за 2017 год составил 149,9 тыс. руб. В ее собственности находятся три земельных участка общей площадью 937 «квадратов».
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