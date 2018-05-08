После «падения чёрного ястреба» кровопролитие вновь вернулось на рынок Бакаара

На рынке Бакаара, прославившимся на весь мир, благодаря американскому фильму «Падение чёрного ястреба» произошло убийство сотрудника сомалийских спецслужб в понедельник, 7 мая. На этом же рынке, находящемся в Могадишо Сомали ), 26 апреля пресс-служба «Исламского Государства» (Запрещённая в России организация) заявила об убийстве на рынке Бакаара агента сомалийских спецслужб и разметила фотографии убийства.

4 мая на том же базаре убит полицейский, сообщает канал Directorate 4. Рынок Бакаара является крупнейшим во всей стране. Помимо свой легальной деятельности он известен продажей фальшивых документов и оружия. А также ранее прославился убийствами и даже боями на своей территории.

Но в последние несколько лет он стал достаточно тихим местом, но видимо былая слава возвращается к нему.

В 1993 году рядом от этого места были сбиты вертолеты Sikorsky MH-60 «Черный ястреб» с американскими военным контингентом на борту, а сам рынок стал местом сражения за попытку эвакуировать живых и мёртвых американцев из центра местных вооруженных волнений. Впоследствии в те же годы рынок не раз становился полем боя. Кроме ИГ , на рынке орудовала группировка «аш-Шабаб»

Новая волна насилия на базаре Бакаара может иметь две причины: или сомалийские спецслужбы пытаются проводить операции и встречают отпор, или ИГ пытается взять под свой контроль целиком весь рынок.