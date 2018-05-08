Ещё
После «падения чёрного ястреба» кровопролитие вновь вернулось на рынок Бакаара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После «падения чёрного ястреба» кровопролитие вновь вернулось на рынок Бакаара 

News.ru 1 час назад
На рынке Бакаара, прославившимся на весь мир, благодаря американскому фильму «Падение чёрного ястреба» произошло убийство сотрудника сомалийских спецслужб в понедельник, 7 мая. На этом же рынке, находящемся в Могадишо (Сомали), 26 апреля пресс-служба «Исламского Государства» (Запрещённая в России организация) заявила об убийстве на рынке Бакаара агента сомалийских спецслужб и разметила фотографии убийства.
4 мая на том же базаре убит полицейский, сообщает канал Directorate 4. Рынок Бакаара является крупнейшим во всей стране. Помимо свой легальной деятельности он известен продажей фальшивых документов и оружия. А также ранее прославился убийствами и даже боями на своей территории.
Но в последние несколько лет он стал достаточно тихим местом, но видимо былая слава возвращается к нему.
В 1993 году рядом от этого места были сбиты вертолеты Sikorsky MH-60 «Черный ястреб» с американскими военным контингентом на борту, а сам рынок стал местом сражения за попытку эвакуировать живых и мёртвых американцев из центра местных вооруженных волнений. Впоследствии в те же годы рынок не раз становился полем боя. Кроме ИГ, на рынке орудовала группировка «аш-Шабаб».
Новая волна насилия на базаре Бакаара может иметь две причины: или сомалийские спецслужбы пытаются проводить операции и встречают отпор, или ИГ пытается взять под свой контроль целиком весь рынок.
News.ru: последние новости
США вернули Ираку древние артефакты На Москву идут гроза и град Мужчина выиграл в лотерею состояние в день выхода на пенсию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа альтернативная версия крушения Ка-52 в Сирии55
Медведева отказались поддержать1068
В США рассчитали летальный ядерный удар России189
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом260
«Они всерьез боятся Россию»1
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение