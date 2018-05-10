Более восьмидесяти стран приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк»

В акции «Бессмертный полк» в этом году приняли участие жители более восьмидесяти стран.

Мероприятие также прошло и в украинской столице. Память героев почтили почти две тысячи киевлян, которые прошли с портретами своих близких, которые воевали на фронтах Великой Отечественной. Памятный марш несколько раз пытались сорвать радикалы-провокаторы. Полицейские, охранявшие колонну, задержали пятерых экстремистов. В остальных странах, где прошла патриотическая акция обошлось без происшествий, учитывая, что в этом году «Бессмертный полк» объединил жителей более 80-ти государств.

На улицы российских городов вышли рекордные десять с половиной миллионов человек. В одной только Москве , с фото-портретами в руках прошагали более миллиона. Столько же встали под знамена акции в Петербурге . В этом году в цвета георгиевской ленты, одного из главных символов акции, окрасились все европейские столицы. Там где 9-ое мая — рабочий день, переносили шествия на другие даты. В Риге установили рекорд по числу участников, на улицы вышли почтили 15 тысяч жителей. Чуть меньше сторонников акция собрала в Канаде . А ещё были Великобритания Германия , где историческую память о войне хранят с особым трепетом, Польша Норвегия и многие другие.

Поддержали гражданскую инициативу в США, Японии и даже Новой Зеландии и даже в Антарктиде.