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Более восьмидесяти стран приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк»
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Более восьмидесяти стран приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Инициативу поддержали не только европейские страны, но и США, Новая Зеландия и даже Антарктида.
В акции «Бессмертный полк» в этом году приняли участие жители более восьмидесяти стран.
Мероприятие также прошло и в украинской столице. Память героев почтили почти две тысячи киевлян, которые прошли с портретами своих близких, которые воевали на фронтах Великой Отечественной. Памятный марш несколько раз пытались сорвать радикалы-провокаторы. Полицейские, охранявшие колонну, задержали пятерых экстремистов. В остальных странах, где прошла патриотическая акция обошлось без происшествий, учитывая, что в этом году «Бессмертный полк» объединил жителей более 80-ти государств.
На улицы российских городов вышли рекордные десять с половиной миллионов человек. В одной только Москве, с фото-портретами в руках прошагали более миллиона. Столько же встали под знамена акции в Петербурге. В этом году в цвета георгиевской ленты, одного из главных символов акции, окрасились все европейские столицы. Там где 9-ое мая — рабочий день, переносили шествия на другие даты. В Риге установили рекорд по числу участников, на улицы вышли почтили 15 тысяч жителей. Чуть меньше сторонников акция собрала в Канаде. А ещё были Великобритания, Германия, где историческую память о войне хранят с особым трепетом, Польша, Норвегия и многие другие.
Поддержали гражданскую инициативу в США, Японии и даже Новой Зеландии и даже в Антарктиде.
Ранее стало известно о том, что сирийские дети приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Крыму. Сейчас они отдыхают в «Артеке» по особой программе.
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