Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,78%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов IT, REITs и недвижимости.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite вырос на 0,78%, достигнув 3-месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Ivanhoe Mines Ltd. (TO:IVN), которые подорожали на 0,160 п. (5,90%), закрывшись на отметке в 2,870. Котировки Aphria Inc (TO:APH) выросли на 0,500 п. (5,10%), завершив торги на уровне 10,310. Бумаги MEG Energy Corp (TO:MEG) выросли в цене на 0,29 п. (4,05%), закрывшись на отметке 7,45.

Лидерами падения стали акции Dorel Industries Inc (TO:DIIb), цена которых упала на 1,97 п. (7,30%), завершив сессию на отметке 25,03. Акции NovaGold Resources Inc (TO:NG) поднялись на 0,31 п. (4,81%), закрывшись на уровне 6,13, а Element Fleet Management Corp (TO:EFN) снизились в цене на 0,23 п. (4,55%) и завершили торги на отметке 4,82.

На фондовой бирже Торонто количество подорожавших бумаг (674) превысило количество закрывшихся в минусе (406), а котировки 141 акций практически не изменились.

Котировки акций Dorel Industries Inc (TO:DIIb) упали до минимума, снизившись на 7,30%, 1,97 п., и завершили торги на отметке 25,03. Котировки акций MEG Energy Corp (TO:MEG) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 4,05%, 0,29 п., и завершили торги на отметке 7,45.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, упал на 0,44% до отметки 13.54.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне не изменился 0,00%, или 0,00, достигнув отметки $1.314,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,36%, или 0,25, до $69,97 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 0,88%, или 0,66, до отметки $75,53 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD снизилась на 0,31% до 0,7759, а котировки CAD/EUR не изменились 0,00%, достигнув отметки 0,6507.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,21% до 92,61.