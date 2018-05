Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,39%

Investing.com — Фондовый рынок США завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов технологий, промышленности и финансов.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 0,39%, индекс S&P 500 подорожал на 0,35%, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,77%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Caterpillar Inc (NYSE:CAT), которые подорожали на 3,45 п. (2,36%), закрывшись на отметке в 149,82. Котировки Nike Inc (NYSE:NKE) выросли на 1,24 п. (1,82%), завершив торги на уровне 69,34. Бумаги Boeing Co (NYSE:BA) выросли в цене на 6,00 п. (1,79%), закрывшись на отметке 340,43.

Лидерами падения стали акции Walmart Inc (NYSE:WMT), цена которых упала на 2,06 п. (2,35%), завершив сессию на отметке 85,47. Акции Verizon Communications Inc (NYSE:VZ) поднялись на 0,46 п. (0,95%), закрывшись на уровне 47,73, а UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) снизились в цене на 2,12 п. (0,90%) и завершили торги на отметке 233,78.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Illumina Inc (NASDAQ:ILMN), которые подорожали на 4,93% до отметки 256,89, Medtronic PLC (NYSE:MDT), которые набрали 4,61%, закрывшись на уровне 84,82, а также акции United Rentals Inc (NYSE:URI), которые повысились на 4,09%, завершив сессию на отметке 159,49.

Лидерами падения стали акции International Flavors&Fragrances Inc (NYSE:IFF), которые снизились в цене на 10,74%, закрывшись на отметке 126,89. Акции компании Dentsply Sirona Inc (NASDAQ:XRAY) потеряли 6,14% и завершили сессию на уровне 46,92. Котировки Cognizant Technology Solutions (NASDAQ:CTSH) снизились в цене на 5,25% до отметки 77,86.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Blink Charging Co (NASDAQ:BLNK), которые подорожали на 171,14% до отметки 4,0400, NF Energy Saving Corporation (NASDAQ:NFEC), которые набрали 58,52%, закрывшись на уровне 2,1400, а также акции X T L Biopharmaceuticals Ltd (NASDAQ:XTLB), которые повысились на 42,90%, завершив сессию на отметке 2,415.

Лидерами падения стали акции Reading International B Inc (NASDAQ:RDIB), которые снизились в цене на 23,66%, закрывшись на отметке 20,100. Акции компании Impax Laboratories Inc (NYSE:AMRX) потеряли 17,98% и завершили сессию на уровне 15,01. Котировки Integrated Media Technology Ltd (NASDAQ:IMTE) снизились в цене на 18,63% до отметки 16,82.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1921) превысило количество закрывшихся в минусе (1144), а котировки 129 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1580 компаний подорожали, 991 снизились, a 108 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Illumina Inc (NASDAQ:ILMN) выросли до исторического максимума, повысившись на 4,93%, 12,07 п., и завершили торги на отметке 256,89. Котировки акций International Flavors&Fragrances Inc (NYSE:IFF) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 10,74%, 15,26 п., и завершили торги на отметке 126,89. Котировки акций Dentsply Sirona Inc (NASDAQ:XRAY) упали до 3-летнего минимума, снизившись на 6,14%, 3,07 п., и завершили торги на отметке 46,92. Котировки акций NF Energy Saving Corporation (NASDAQ:NFEC) выросли до 3-летнего максимума, повысившись на 58,52%, 0,7900 п., и завершили торги на отметке 2,1400.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 0,41% до отметки 14.71, достигнув нового месячного минимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,01%, или 0,10, достигнув отметки $1.314,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,36%, или 0,25, до $69,97 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 0,87%, или 0,65, до отметки $75,52 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,31% до 1,1924, а котировки USD/JPY упали на 0,04%, достигнув отметки 109,08.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,21% до 92,61.