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Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже
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Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нью-Йорк, 7 мая /Синьхуа/ — Сегодня на Нью-Йоркской фондовой
бирже при завершении торгов индекс «Доу-Джонс» вырос на 0,39 проц
по сравнению с показателем предыдущего торгового дня, индекс
"Стандард энд Пурз 500" — на 0,35 проц, индекс «Насдак» — на 0,77  проц. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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