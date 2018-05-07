Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже 

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В Китае полиция ликвидировала подпольные каналы контрабанды свиней и коров

Эксклюзив: Белорусская кондитерская фабрика "Коммунарка" видит большой потенциал в поставках своей продукции в Китай -- гендиректор фабрики