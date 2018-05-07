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​В «Рейнджерс» планируют заработать 7 миллионов евро
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​В «Рейнджерс» планируют заработать 7 миллионов евро 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
По словам председателя «Рейнджерс» Дейва Кинга, клуб может заработать около 7 миллионов евро на размещении ценных бумаг.
"На данный момент точно неизвестно, но думаю, что мы привлечем наличные в размере 7 миллионов евро. Я встретился с секретарём компании и дал ему сигнал на выпуск акций", — заявил Кинг в беседе с PA Sport.
Также «Рейнджерс» удалось получить кредит от инвесторов в размере 20 миллионов евро и 4 миллиона евро в рамках краткосрочного финансового соглашения с банкирами Close Brothers.
При этом сам новоиспеченный главный тренер клуба Стивен Джеррард пока не дал понять, сколько планирует потратить в своё первое трансферное окно. Легендарный полузащитник «Ливерпуля» сможет приступить к своим непосредственным обязанностям только с 1 июня.
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