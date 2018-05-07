​В «Рейнджерс» планируют заработать 7 миллионов евро

По словам председателя «Рейнджерс» Дейва Кинга, клуб может заработать около 7 миллионов евро на размещении ценных бумаг.

"На данный момент точно неизвестно, но думаю, что мы привлечем наличные в размере 7 миллионов евро. Я встретился с секретарём компании и дал ему сигнал на выпуск акций", — заявил Кинг в беседе с PA Sport.

Также «Рейнджерс» удалось получить кредит от инвесторов в размере 20 миллионов евро и 4 миллиона евро в рамках краткосрочного финансового соглашения с банкирами Close Brothers.