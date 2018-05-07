Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 0,18%

Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, общественных услуг и COL Investment.

На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP упал на 0,18%.

В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Cemex Latam Holdings SA (CN:CLH), которые подорожали на 90,0 п. (1,02%), закрывшись на отметке в 8.950,0. Котировки Almacenes Exito SA (CN:IMI) выросли на 160,0 п. (0,98%), завершив торги на уровне 16.440,0. Бумаги Interconnection Electric SA ESP (CN:ISA) выросли в цене на 120,0 п. (0,87%), закрывшись на отметке 13.920,0.

Лидерами падения стали акции Ecopetrol SA (CN:ECO), цена которых упала на 75,0 п. (2,42%), завершив сессию на отметке 3.020,0. Акции Etb (CN:ETB) поднялись на 9,0 п. (2,19%), закрывшись на уровне 402,0, а Conconcret (CN:CIC) снизились в цене на 19,0 п. (1,96%) и завершили торги на отметке 949,0.

На Колумбийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (13) превысило количество закрывшихся в плюсе (12), а котировки 4 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в июле потерял 1,83%, или 2,25, достигнув отметки $120,72. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в июле выросли на 2,52%, или 70,00, до $2.847,00. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,02%, или 0,30, до отметки $1.314,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/COP снизилась на 0,27% до 2.815,00, а котировки BRL/COP упали на 0,93%, достигнув отметки 792,56.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,22% до 92,62.