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Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 0,18%
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Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 0,18% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, общественных услуг и COL Investment.
На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP упал на 0,18%.
В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Cemex Latam Holdings SA (CN:CLH), которые подорожали на 90,0 п. (1,02%), закрывшись на отметке в 8.950,0. Котировки Almacenes Exito SA (CN:IMI) выросли на 160,0 п. (0,98%), завершив торги на уровне 16.440,0. Бумаги Interconnection Electric SA ESP (CN:ISA) выросли в цене на 120,0 п. (0,87%), закрывшись на отметке 13.920,0.
Лидерами падения стали акции Ecopetrol SA (CN:ECO), цена которых упала на 75,0 п. (2,42%), завершив сессию на отметке 3.020,0. Акции Etb (CN:ETB) поднялись на 9,0 п. (2,19%), закрывшись на уровне 402,0, а Conconcret (CN:CIC) снизились в цене на 19,0 п. (1,96%) и завершили торги на отметке 949,0.
На Колумбийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (13) превысило количество закрывшихся в плюсе (12), а котировки 4 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в июле потерял 1,83%, или 2,25, достигнув отметки $120,72. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в июле выросли на 2,52%, или 70,00, до $2.847,00. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,02%, или 0,30, до отметки $1.314,40 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/COP снизилась на 0,27% до 2.815,00, а котировки BRL/COP упали на 0,93%, достигнув отметки 792,56.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,22% до 92,62.
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