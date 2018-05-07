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Институциональные инвесторы начинают захватывать свою долю криптовалютного рынка
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Институциональные инвесторы начинают захватывать свою долю криптовалютного рынка 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
За последние несколько дней институциональные инвесторы, такие как семейные фонды, венчурные капиталисты и даже королевский фонд решили войти на рынок криптовалют.
Недавно Джордж Сорос, известный трейдер, финансист и инвестор опубликовал официальное внутреннее распоряжение для своего фонда Soros Fund Management, управляющего активами на $26 млрд, в котором одобрил торговлю криптовалютами.
Однако Сорос не единственный, кого заинтересовал рынок цифровых валют. Venrock, официальная венчурная компания семьи Рокфеллеров, объединила усилия с бруклинской инвестиционной криптовалютной группой CoinFund, для инвестирования в виртуальную валюту и связанные с ней проекты.
Наследный принц Лихтенштейна Его Величество Алоис Филипп Мария публично заявил о своей заинтересованности в покупке биткоина и других криптовалют в качестве семейных инвестиций.
Это говорит о том, что, несмотря на запреты Facebook, Twitter, LinkedIn и Google и случаи скама ICO, направление заинтересовало крупных участников, которые стремятся получить свою долю перспективного рынка. Такая тенденция, скорее всего, продолжится, и в ближайшее время мы узнаем о других институциональных инвесторах, которые не захотят упускать свой шанс.
Ранее мы писали, что Goldman Sachs запускает биткойн-фьючерсы и планирует торговать криптовалютой.
текст: Иван Маличенко, фото: Magnum
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