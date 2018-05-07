Институциональные инвесторы начинают захватывать свою долю криптовалютного рынка

За последние несколько дней институциональные инвесторы, такие как семейные фонды, венчурные капиталисты и даже королевский фонд решили войти на рынок криптовалют.

Недавно Джордж Сорос , известный трейдер, финансист и инвестор опубликовал официальное внутреннее распоряжение для своего фонда Soros Fund Management, управляющего активами на $26 млрд, в котором одобрил торговлю криптовалютами.

Однако Сорос не единственный, кого заинтересовал рынок цифровых валют. Venrock, официальная венчурная компания семьи Рокфеллеров, объединила усилия с бруклинской инвестиционной криптовалютной группой CoinFund, для инвестирования в виртуальную валюту и связанные с ней проекты.

Наследный принц Лихтенштейна Его Величество Алоис Филипп Мария публично заявил о своей заинтересованности в покупке биткоина и других криптовалют в качестве семейных инвестиций.

Это говорит о том, что, несмотря на запреты Facebook, Twitter, LinkedIn и Google и случаи скама ICO, направление заинтересовало крупных участников, которые стремятся получить свою долю перспективного рынка. Такая тенденция, скорее всего, продолжится, и в ближайшее время мы узнаем о других институциональных инвесторах, которые не захотят упускать свой шанс.

Ранее мы писали, что Goldman Sachs запускает биткойн-фьючерсы и планирует торговать криптовалютой.

текст: Иван Маличенко, фото: Magnum