Эксперт назвал прецедентным решение суда о признании криптовалюты имуществом

Руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm назвал прецедентным решение российского суда признать криптовалюту имуществом.

«Да, это решение можно назвать прецедентным, так как суд в России впервые признал криптовалюту имуществом, которое может быть включено в конкурсную массу. Но вопрос в том, как будет это имущество реализовано, так как его нужно оценить и выставить на торги, а правила, которые можно было применить к криптовалюте, еще не разработаны», — рассказал RNS Фролов.

По его словам, самым рациональным выходом станет вывод криптовалюты в рубли, а затем рубли (как деньги) включить в конкурсную массу.

«Правда, остается возможность того, что должник выведет деньги раньше», — подчеркнул Фролов.