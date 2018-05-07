Эксперт назвал прецедентным решение суда о признании криптовалюты имуществом 

Руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm назвал прецедентным решение российского суда признать криптовалюту имуществом.
«Да, это решение можно назвать прецедентным, так как суд в России впервые признал криптовалюту имуществом, которое может быть включено в конкурсную массу. Но вопрос в том, как будет это имущество реализовано, так как его нужно оценить и выставить на торги, а правила, которые можно было применить к криптовалюте, еще не разработаны», — рассказал RNS Фролов.
По его словам, самым рациональным выходом станет вывод криптовалюты в рубли, а затем рубли (как деньги) включить в конкурсную массу.
«Правда, остается возможность того, что должник выведет деньги раньше», — подчеркнул Фролов.
Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве [постановил] (https://rns.online/finance/Cud-priznal-kriptovalyutu-imuschestvom—2018-05-07/) включить в конкурсную массу банкрота Ильи Царькова принадлежащую ему криптовалюту. Конкурсная масса должника — это все его имущество, которое можно включить в конкурсное производство. Криптовалюту, таким образом, впервые в России признали имуществом.