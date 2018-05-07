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Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,13%
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Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,13% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов деревопереработки, химической промышленности и транспорта.
На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares упал на 0,13%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Dari Couspate SA (CS:DRI), которые подорожали на 305,00 п. (5,98%), закрывшись на отметке в 5.404,000. Котировки Nexans maroc (CS:NEX) выросли на 4,65 п. (3,58%), завершив торги на уровне 134,65. Бумаги IB Maroc Com SA (CS:IBC) выросли в цене на 2,68 п. (3,35%), закрывшись на отметке 82,70.
Лидерами падения стали акции Med paper (CS:PAP), цена которых упала на 1,00 п. (3,85%), завершив сессию на отметке 25,00. Акции Snep (CS:SNP) поднялись на 22,90 п. (3,34%), закрывшись на уровне 662,10, а Oulmes (CS:OULM) снизились в цене на 50,00 п. (2,78%) и завершили торги на отметке 1.750,000.
На фондовой бирже Касабланки количество подешевевших бумаг (17) превысило количество закрывшихся в плюсе (17), а котировки 5 акций практически не изменились.
Котировки акций Dari Couspate SA (CS:DRI) выросли до исторического максимума, повысившись на 5,98%, 305,00 п., и завершили торги на отметке 5.404,000.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 1,16%, или 0,81, достигнув отметки $70,53 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 1,59%, или 1,19, до $76,06 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,05%, или 0,60, до отметки $1.314,10 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD снизилась на 0,12% до 11,1760, а котировки USD/MAD повысились на 0,15%, достигнув отметки 9,3670.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,14% до 92,55.
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