Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 0,60%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, банковских услуг и строительства.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 снизился на 0,60%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Cdproject (WA:CDR), которые подорожали на 3,10 п. (2,48%), закрывшись на отметке в 128,00. Котировки Zaklady Azotowe W Tarnowie (WA:ATTP) выросли на 1,15 п. (2,29%), завершив торги на уровне 51,30. Бумаги Jastrzebska Spolka Weglowa (WA:JSW) выросли в цене на 1,60 п. (2,04%), закрывшись на отметке 80,02.

Лидерами падения стали акции Eurocash SA (WA:EUR), цена которых упала на 0,64 п. (2,63%), завершив сессию на отметке 23,65. Акции Pkn orlen (WA:PKN) поднялись на 2,13 п. (2,53%), закрывшись на уровне 81,98, а Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (WA:PZU) снизились в цене на 0,80 п. (1,93%) и завершили торги на отметке 40,65.

На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (245) превысило количество закрывшихся в плюсе (187), а котировки 180 акций практически не изменились.

Котировки акций Cdproject (WA:CDR) выросли до исторического максимума, поднявшись на 2,48%, 3,10 п., и завершили торги на отметке 128,00. Котировки акций Pkn orlen (WA:PKN) упали до 52-недельного минимума, упав на 2,53%, 2,13 п., и завершили торги на отметке 81,98. Котировки акций Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (WA:PZU) упали до 52-недельного минимума, упав на 1,93%, 0,80 п., и завершили торги на отметке 40,65.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 1,23%, или 0,86, достигнув отметки $70,58 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 1,68%, или 1,26, до $76,13 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,05%, или 0,70, до отметки $1.314,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN выросла на 0,28% до 4,2618, а котировки USD/PLN повысились на 0,57%, достигнув отметки 3,5735.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,16% до 92,57.