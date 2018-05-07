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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 15,37 пункта
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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 15,37 пункта 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Париж, 7 мая /Синьхуа/ — Сегодня при закрытии торговой сессии
на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5531,42 пункта,
что оказалось на 15,37 пункта или 0,28 проц выше оказателя
предыдущего торгового дня. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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