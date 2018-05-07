Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 15,37 пункта

Париж, 7 мая / Синьхуа / — Сегодня при закрытии торговой сессии

на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5531,42 пункта,

что оказалось на 15,37 пункта или 0,28 проц выше оказателя

предыдущего торгового дня. —0—