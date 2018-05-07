Индекс DAX на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне вырос на 128,54 пункта

Франкфурт-на-Майне , 7 мая / Синьхуа / — Сегодня при завершении торговой сессии на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне в Германии индекс DAX вырос на 128,54 пункта или 1,0 проц по сравнению с предыдущим торговым днем, составив 12948,14 пункта. —0—