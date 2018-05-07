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Индекс DAX на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне вырос на 128,54 пункта
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Индекс DAX на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне вырос на 128,54 пункта
ИА Синьхуа
54 минуты назад
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Франкфурт-на-Майне
, 7 мая /
Синьхуа
/ — Сегодня при завершении
торговой сессии на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне в
Германии
индекс DAX вырос на 128,54 пункта или 1,0 проц по сравнению с предыдущим торговым днем, составив 12948,14 пункта. —0—
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