Акция «Бессмертный полк» состоялась в Ирландии

Уже четвертый год подряд жители Дублина поддерживают международную акцию «Бессмертный полк», мы хотим почтить память своих погибших на войне родных, — рассказала газете ВЗГЛЯД председатель координационного совета соотечественников в Ирландии Елена Стешенко.

Оргкомитет по подготовке международного шествия «Бессмертный полк» запланировал торжественную церемонию, посвященную памяти участников Второй мировой войны и Дню Победы. Началом церемонии должно было стать возложение цветов к мемориалам в знак почтения памяти всех погибших. Мероприятие было намечено у мемориального комплекса Glasnevin Cemetery, где, в частности, похоронен 41 ирландский солдат, погибший во Второй мировой войне.

«У нас уже традиционно каждый год проходит автопробег, в котором проехали колонной 400 машин. Позже состоялся митинг, на котором выступил посол России Юрий Филатов , выступили соотечественники. В рамках акции «Бессмертный полк» мы делаем общую фотографию. Это и «семейный праздник», он продолжается пением песен, приготовлением шашлыков и развлечениями для детей. Участников акции насчитывается около двух тысяч», — рассказала Стешенко.

На конференции, которая также запланирована в рамках акции «Бессмертный полк» в конфернц-зале музея Glasnevin пообещали выступить профессор военной истории Maynooth University Дэвид Мерфи , который намерен рассказать об участии СССР и Ирландии в войне, а также Кейт Ньюманн — писательница, автор книги «Близость льда — Арктические конвои» об истории ирландцев, участвовавших в караванах британского флота, возивших вооружения для советской армии по ленд-лизу в Мурманск Архангельск . Кроме того, должны выступить ученики русских школ Ирландии.

Напомним, в Ирландии международная акция «Бессмертный полк» проводится с 2015 года. Количество участников в 2017 году превысило 2 тысячи. Помимо самого шествия, в Дублине тогда состоялся и автопробег, посвященный Дню Победы. Торжественный проезд совершили машины, украшенные георгиевскими лентами, флагами России, СССР и бывших союзных республик.

Стокгольме, В этом году акция «Бессмертный полк» уже прошла также в Йоханнесбурге , Торонто, Стамбуле , Манчестере, Мадриде Сеуле , Вашингтоне и других городах разных стран.