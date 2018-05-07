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Фондовый рынок России закрылся ростом
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Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня

Фондовый рынок России закрылся ростом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фондовый рынок России закрылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи вырос на 0,37% и составил 2298 пункта.
Индекс РТС поднялся на 0,71%, до 1155 пункта.
Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones увеличился на 0,70% и составил 24 433,55 пункта.
Индекс S&P 500 вырос на 0,36% и составил 2673,06 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,82% и составил 7268,86 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 82,67 коп., до 74,81 руб., курс доллара уменьшился на 48,64 руб., до 62,71 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, уменьшилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 63,95 руб., составив 68,15 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
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