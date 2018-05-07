Ещё
В шествии «Бессмертного полка» в Грозном примут участие более 10 тысяч человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В шествии «Бессмертного полка» в Грозном примут участие более 10 тысяч человек 

«Это Кавказ» 1 час назад
Акция «Бессмертный полк» в Грозном соберет в этом году более 10 тысяч человек соберет. Шествие пройдет по центральным улицам города — проспектам Путина и Кадырова.
«Ожидаемое количество участников более 10 тысяч человек, но, как показала практика, приходят намного больше. К нам ежедневно поступают звонки от желающих принять участие в акции», — сообщил ТАСС министр по делам молодежи Чечни Иса Ибрагимов.
В прошлом году на участие в шествии в Чечне поступило 6 тысяч заявок, но фактически в акции приняли участие более 10 тысяч человек. Возглавил шествие глава республики Рамзан Кадыров.
Министр добавил, что в преддверии празднования 73-й годовщины Победы в республике также проводится акция «Георгиевская ленточка», а в школах региона проходят эстафета «Знамя Победы» и встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны.
«Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, которая проводится в День Победы в России и других странах. Ее участники несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». Название «Бессмертный полк» появилось в 2012 году в Томске, годом позже акция распространилась на 120 городов. В 2014-м с портретами родственников-фронтовиков на улицы вышли жители уже 500 городов в семи странах, с 2015 года акция официально стала общероссийской.
«Это Кавказ»: последние новости
Названа причина взрыва в ставропольской многоэтажке Скончался основатель «Приюта комедианта» Юрий Томошевский Минимальная заработная плата в Чечне вырастет с 1 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать688
Мир отреагировал на инаугурацию Путина468
Украина готовит «диверсию» на Юге России166
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина109
Путин раздал первые указы346
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение