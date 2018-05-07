В шествии «Бессмертного полка» в Грозном примут участие более 10 тысяч человек

Акция «Бессмертный полк» в Грозном соберет в этом году более 10 тысяч человек соберет. Шествие пройдет по центральным улицам города — проспектам Путина и Кадырова

Иса Ибрагимов. «Ожидаемое количество участников более 10 тысяч человек, но, как показала практика, приходят намного больше. К нам ежедневно поступают звонки от желающих принять участие в акции», — сообщил ТАСС министр по делам молодежи Чечни

В прошлом году на участие в шествии в Чечне поступило 6 тысяч заявок, но фактически в акции приняли участие более 10 тысяч человек. Возглавил шествие глава республики Рамзан Кадыров.

Министр добавил, что в преддверии празднования 73-й годовщины Победы в республике также проводится акция «Георгиевская ленточка», а в школах региона проходят эстафета «Знамя Победы» и встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны.

«Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, которая проводится в День Победы в России и других странах. Ее участники несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.