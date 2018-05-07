Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: «Барселона» — вторая, «Реал» — девятый

Футбольная обсерватория CIES опубликовала рейтинг лучших клубов планеты по средней трансферной стоимости их игроков. Цена футболистов рассчитывалась с использованием эксклюзивного алгоритма. Вот как выглядит первая десятка этого рейтинга: 1. «Манчестер Сити» — 62,9 миллиона евро 2. «Барселона» — 55,3 миллиона евро 3. «Тоттенхэм» — 51,3 миллиона евро 4. «Ливерпуль» — 43,6 миллиона евро 5. «Атлетико» — 41,8 миллиона евро 6. «Челси» — 40,7 миллиона евро 7. "Манчестер Юнайтед" — 39,4 миллиона евро 8. ПСЖ — 39,1 миллиона евро 9. "Реал" — 35,2 миллиона евро 10. «Ювентус» — 30,7 миллиона евро.