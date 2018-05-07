Футбольная обсерватория CIES опубликовала рейтинг лучших клубов планеты по средней трансферной стоимости их игроков. Цена футболистов рассчитывалась с использованием эксклюзивного алгоритма.
Вот как выглядит первая десятка этого рейтинга:
1. «Манчестер Сити» — 62,9 миллиона евро
2. «Барселона» — 55,3 миллиона евро
3. «Тоттенхэм» — 51,3 миллиона евро
4. «Ливерпуль» — 43,6 миллиона евро
5. «Атлетико» — 41,8 миллиона евро
6. «Челси» — 40,7 миллиона евро
7. "Манчестер Юнайтед" — 39,4 миллиона евро
8. ПСЖ — 39,1 миллиона евро
9. "Реал" — 35,2 миллиона евро
10. «Ювентус» — 30,7 миллиона евро.