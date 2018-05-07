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Венесуэла и Палестина намерены использовать криптовалюту при расчетах
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Венесуэла и Палестина намерены использовать криптовалюту при расчетах 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: BitCryptoNews
МЕХИКО, 7 мая — РИА Новости. Венесуэла и Палестина намерены во взаимных расчетах использовать венесуэльскую криптовалюту «петро», сообщил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Я предложил, чтобы Палестина в рамках договоров с Венесуэлой осуществляла свои инвестиции в нашей криптовалюте «петро», и создается совместный фонд для технологического развития наших народов (также в «петро»)", — приводит пресс-служба Мадуро его заявление после подписания соглашений с главой Палестины Махмудом Аббасом в Каракасе.
По словам Мадуро, начальный взнос в этот фонд составит 20 миллионов «петро». Стоимость одной единицы криптовалюты примерно равна стоимости барреля венесуэльской нефти.
Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту «петро», став первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Для работы с «петро» президент создает четыре экономические зоны.
Как заявил Мадуро, Центральный банк Венесуэлы может покупать золото за «петро», все государственные институты должны будут заключать валютные контракты в «петро», а с 20 апреля в стране стартовала продажа жилья за эту криптовалюту.
В конце апреля Мадуро сообщил, что объем предварительной продажи «петро» составил 3,338 миллиарда долларов.
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