Венесуэла и Палестина договорились о создании совместного фонда в криптовалюте

В ходе четвертого визита Аббаса в Боливарианскую Республику стороны оценили состояние двустороннего взаимодействия. Венесуэла и Палестина сотрудничают в сферах образования, экономики, энергетики, торговли и сельского хозяйства, а также в ряде других областей.

Предпродажа петро — первой венесуэльской криптовалюты — началась 20 февраля текущего года. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости добываемой в стране нефти. Ранее глава государства заявлял, что инвесторы выразили интерес к приобретению первой венесуэльской криптовалюты более чем на $3 млрд