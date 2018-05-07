Венесуэла и Палестина договорились о создании совместного фонда в криптовалюте 

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Венесуэла и Палестина создадут фонд для развития своих народов, начальный объем которого составит 20 млн единиц венесуэльской криптовалюты петро. Такая договоренность была достигнута в понедельник на встрече президента Венесуэлы Николаса Мадуро с главой государства Палестина Махмудом Аббасом в Каракасе, сообщило агентство AVN.
В ходе четвертого визита Аббаса в Боливарианскую Республику стороны оценили состояние двустороннего взаимодействия. Венесуэла и Палестина сотрудничают в сферах образования, экономики, энергетики, торговли и сельского хозяйства, а также в ряде других областей.
Предпродажа петро — первой венесуэльской криптовалюты — началась 20 февраля текущего года. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости добываемой в стране нефти. Ранее глава государства заявлял, что инвесторы выразили интерес к приобретению первой венесуэльской криптовалюты более чем на $3 млрд