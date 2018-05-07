Криптовалюты бросили вызов банкам

В сфере платежей зреет революция

Стремительное наступление криптовалют меняет наши привычки в сфере платежей. Появление нового типа денег на основе технологии Blockchain может пошатнуть позиции международных платежных систем и похоронить банковский карточный бизнес. Ведь быстрее и дешевле оплатить товар или услугу можно с помощью виртуальных «монет».

Два лагеря

Сегодня мир виртуальных денег можно условно поделить на два лагеря. Большинство участников рынка зарабатывают на майнинге и спекуляциях, фиксируя прибыль в фиатных деньгах на бирже. Вторая часть игроков отказалась от добычи и спекуляций и получает доход от переводов между организациями и гражданами. По сути, они создают на своей платформе открытую платежную систему, где любая компания или группа единомышленников при желании может создать для расчетов закрытый собственный криптобанк.

Кто круче? Да это неважно. Для населения и предпринимателей ценнее то, что представители обоих лагерей предоставляют возможность совершить покупку быстрее и дешевле, чем через традиционный канал: банковский счет или карту.

И самое главное — цифровые кошельки виртуальных валют не подчиняются юрисдикции ни одного из государств. Поэтому сделки проходят без лишних вопросов госконтролеров и не подлежат налогообложению. Отследить такую транзакцию невозможно. К тому же во многих странах такой способ оплаты активов из-за дыр в законодательстве позволяет легализовать происхождение капитала.

Швейцарии, Эстонии и Первыми достоинства виртуальных денег оценили в США . Сделки с использованием криптовалюты легальны в американских штатах Флорида, Калифорния и Нью-Йорк . Без проблем покупается жилье и арендуется коммерческая недвижимость в Англии эмирате Дубай . На территории ЕС с помощью популярных виртуальных «монет» можно купить билет на поезд, самолет, оплатить отель, арендовать автомобиль, оплатить счет за просмотр канала Playboy TV или ужин в ресторане.

Пробные подобные сделки совершаются и в России . Перевозчик S7 Group одним из первых в мире среди авиакомпаний начал внедрять платформу блокчейн, разработанную совместно с Альфа-банком . Интерес к проекту проявили и другие банки. В текущем году Газпромбанк намерен провести пилотные сделки с криптовалютами через дочернюю структуру в Швейцарии.

Поход на биржу

Цифровая революция добралась и до фондового рынка. В декабре прошлого года в США торговлю фьючерсами на биткоин запустили две чикагские площадки — биржа опционов и товарная биржа. Под давлением массовых обращений о готовности торговать фьючерсами на биткоин заявил в начале мая Goldman Sachs. Инвестбанк будет использовать собственные средства для торговли от имени и по поручению своих клиентов срочными контрактами, привязанными к цене биткоина. Торговать непосредственно криптовалютой банк пока что не планирует.

Финансовый холдинг из Японии SBI Holdings пошел еще дальше и решил запустить собственную криптобиржу. Банк ING стал партнером криптобиржи Bitfinex, входящей в топ-10. Вторая крупнейшая в мире фондовая площадка Nasdaq с рыночной капитализацией в $9 трлн намерена стать криптовалютной платформой на регулируемом рынке, сообщила глава биржи Адена Фридман, отметив, что сегодня площадка уже поставляет свои ноу-хау для торговли цифровыми «монетами». Например, биткоин-биржа Gemini задействует технологию Nasdaq для отслеживания рыночных манипуляций. Венесуэла от слов давно перешла к делу: Каракас уже сертифицировал 16 бирж и всячески пытается популяризировать национальную виртуальную валюту El Petro.

Сегодня существует более 300 децентрализованных бирж, позволяющих заработать на арбитраже криптовалют — заработке на разнице между стоимостью одной и той же валюты на разных торговых площадках. По мнению трейдеров, для работы с рублями, долларами и евро для россиян подходят все криптобиржы из топ-5 — Binance, BitFlip, EXMO, Yobit, Livecoin, — позволящие торговать наиболее популярными цифровыми «монетами»: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litcoin, Monero, Altcoin и Dash и др. Все перечисленные площадки имеют версии на русском языке, высокий уровень защиты и удобную навигацию.

Крипта против карт

Отметим, что подавляющее большинство сделок на крипторынке проходит в двух валютах: Bitcoin и Ethereum, одним из создателей которого является 24-летний российский программист из Коломны Виталик Бутерин. Рыночная капитализация двух этих платформ вызывает зависть у банкиров. Так, вчера, по оценке CoinMarketCap, курс Bitcoin к доллару составлял $9383, а его капитализация достигла $160 млрд Для сравнения: это в полтора раз больше, чем стоит на рынке Сбербанк , крупнейший госбанк страны.

Однако в последнее время лидерам вызов бросили несколько дерзких и амбициозных стартапов, ориентированных не на спекуляции, а исключительно на платежи. Так, в 2015 году американский банк Citibank на базе Bitcoin и технологии Blockchain выпустил собственную виртуальную валюту Citicoin. В начале этого года анонсировал выпуск своей цифровой монеты MUFG Coin японский Bank of Tokyo из группы Mitsubishi UFJ.

Но, конечно, наибольшего прогресса добились создатели Ripple, третьей в мире криптовалюты по капитализации. Эта платформа создана банками для платежей и операций с обменом валют без возврата. Это одна из немногих криптовалют, которую нельзя майнить, все монеты выпустили сразу. Ее главная особенность — быстрые и дешевые транзакции. Комиссия за одну операцию составляет $0,000005. Особую популярность платформа имеет в Азии. Между Японией и Южной Кореей создан даже специальный коридор, по которому оперативно и недорого переводятся огромные суммы. По оценке Bloomberg , Ripple является одной из лучших на данный момент криптовалют и однозначно выдержит испытание временем. От проекта уже пострадали позиции Visa и MasterCard, которые лишились значительного дохода.

Магия цунами

Конечно, пока виртуальные деньги не угрожают финансовой стабильности международных платежных систем и банков, выпускающих карты. Как сообщили на последнем Всемирном экономическом форуме в Давосе, доля в расчетах криптоактивов сейчас составляет около 1%.

Но цифровая революция подобна цунами. Ее натиск и скорость уже оценили на рынке телекома. Напомним, что первые смартфоны на базе iPhone и Android появились 10 лет назад. А уже через семь лет, по оценке Gartner, совместная доля этих мобильных ОС на мировом рынке составила 98,4%. Эти два цифровых «кита» просто съели конкурентов.