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Нефть Brent превысила $76
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Нефть марки Brent превысила $76 впервые с ноября 2014 года 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Reuters
Цена на нефть марки Brent превысила $76 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,52%, до $76,01 за баррель.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,12%, до $70,5 за баррель.
Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones увеличился на 0,70% и составил 24 433,55 пункта.
Индекс S&P 500 вырос на 0,36% и составил 2673,06 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,82% и составил 7268,86 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 82,67 коп., до 74,81 руб., курс доллара уменьшился на 48,64 руб., до 62,71 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, уменьшилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 63,95 руб., составив 68,15 руб.
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