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Билл Гейтс: я бы шортил биткоин, если мог
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Билл Гейтс: я бы шортил биткоин, если мог 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Основатель Microsoft раскритиковал биткоин. В интервью журналистам телеканала CNBC Билл Гейтс заявил, что первая криптовалюта представляет собой одну из самых «сумасшедших и спекулятивных вещей».
«С точки зрения класса активов, вы ничего не производите, поэтому не следует рассчитывать на то, что его цена будет расти. Это инвестиции инвестиций — теория большего дурака в чистом виде» — сказал Гейтс.
Теория «большего дурака» предполагает, что деньги на ценных бумагах делаются, независимо от их качества, поскольку всегда можно найти «ещё большего дурака» и перепродать их с прибылью. Такой принцип закономерно приводит к обрушению подобных спекулятивных пузырей.
Также Билл Гейтс добавил, что «зашортил бы биткоин, если бы существовал простой способ это сделать. „Биткоин и ICO — это одни из самых сумасшедших и спекулятивных вещей“, — отметил он, добавив, как и многие критики криптовалют, что технология блокчейн обладает своими неоспоримыми преимуществами.
В эфире Гейтс также сообщил, что сам стал обладателем биткоинов, после того как ему подарили криптовалюту на день рождения, однако спустя несколько лет он её продал.
»Я думаю, что волна спекуляций вокруг ICO и криптовалют представляет собой чрезвычайный риск для тех, кто инвестирует долгосрочно», — подчеркнул он.
Примечательно, что еще несколько лет назад Билл Гейтс достаточно позитивно отзывался о криптовалюте. Так, в ноябре 2014 года миллиардер назвал биткоин «революционной технологией и самым инновационным решением на современном рынке интернет-платежей», а уже через несколько месяцев компания Microsoft начала принимать криптовалюту к оплате.
«Биткоин восхитителен, потому что он показывает, насколько дешёвыми могут быть транзакции», — заявлял Билл Гейтс в интервью Bloomberg в октябре 2014-го. «Биткоин лучше, чем валюта, поскольку вам не обязательно находиться в том же месте, и, конечно, для крупных транзакций валюты довольно неудобны».
Однако уже в этом году миллиардер обвинил биткоин в том, что тот напрямую приводит к человеческим смертям. Билл Гейтс убежден, что цифровые валюты используются для покупки наркотиков и что это технология, которая приводит к летальным исходам.
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