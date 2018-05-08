Ещё
Билл Гейтс вывел биткоин из комы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Билл Гейтс вывел биткоин из комы 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Стоимость биткоина упала почти с 10 тысяч долларов до 9,2 тысячи после критики основателя Microsoft Билла Гейтса и главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, передает CNBC.
В эфире телеканала Гейтс назвал биткоин одной из самых спекулятивных вещей в мире. «Вы ничего не производите, поэтому не следует рассчитывать, что его цена будет расти. Это теория большего дурака в чистом виде», — сказал Гейтс.
Биткоин 5 мая вплотную подбирался к отметке 10 тысяч долларов, на 40 процентов отыграв падение начала года. После высказываний Гейтса к 10:00 мск 8 мая криптовалюта стоила 9,3 тысячи долларов и продолжала дешеветь.
В апреле биткоин показал минимальную с начала года волатильность. Если в январе стоимость биткоина менялась на тысячу долларов в течение торгов 21 день, то в апреле таких дней было два. В мае криптовалюта начала плавный рост, показав 6-7 мая довольно резкое снижение.
Это произошло в том числе после слов Баффета, который 5 мая в очередной раз раскритиковал биткоин. На этот раз он назвал его крысиным ядом, возведенным в квадрат. Вице-президент Berkshire Hathaway и партнер Баффета Чарльз Мангер считает, что торговля криптовалютой — «просто слабоумие».
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК749
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»112
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом402
Главным событием для рубля станет 12 мая39
Медведева отказались поддержать1398
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение