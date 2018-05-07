Специалисты прогнозируют значительное снижение цен на квартиры в Щукине

Согласно данным, которые опубликовало агентство «Индикаторы рынка недвижимости», средняя цена квадратного метра жилой недвижимости в районе Щукино в течение ближайших трех месяцев значительно снизится. Сегодня она составляет 157 868 рублей.

«Щукино сейчас занимает 43 позицию из 86 в рейтинге столичных районов по среднему уровню цен на квартиры. При этом стоимость жилья здесь на 5,7% ниже среднемосковского уровня. Наиболее вероятное значение среднего уровня цен на квартиры в районе через три месяца составит 139 567 рублей за квадратный метр», — отмечается в сообщении агентства.

Схожие ценовые показатели имеют квартиры рядом со станцией метро «Коломенская» и в районе Строгино. Там квадратный метр жилой недвижимости стоит в среднем около 158 тысяч рублей. (ео)