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Специалисты прогнозируют значительное снижение цен на квартиры в Щукине
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Специалисты прогнозируют значительное снижение цен на квартиры в Щукине 

Управа района Щукино 30 минут назад
Фото: Управа района Щукино
Согласно данным, которые опубликовало агентство «Индикаторы рынка недвижимости», средняя цена квадратного метра жилой недвижимости в районе Щукино в течение ближайших трех месяцев значительно снизится. Сегодня она составляет 157 868 рублей.
«Щукино сейчас занимает 43 позицию из 86 в рейтинге столичных районов по среднему уровню цен на квартиры. При этом стоимость жилья здесь на 5,7% ниже среднемосковского уровня. Наиболее вероятное значение среднего уровня цен на квартиры в районе через три месяца составит 139 567 рублей за квадратный метр», — отмечается в сообщении агентства.
Схожие ценовые показатели имеют квартиры рядом со станцией метро «Коломенская» и в районе Строгино. Там квадратный метр жилой недвижимости стоит в среднем около 158 тысяч рублей. (ео)
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