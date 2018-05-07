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Участники «Бессмертного полка» 9 мая пронесут по улицам в Пушкине знамя из 300 элементов
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Участники «Бессмертного полка» 9 мая пронесут по улицам в Пушкине знамя из 300 элементов 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Полотнище, сшитое из 300 лоскутков, оформленных участниками акции «Знамя Победы», пронесут 9 мая по улицам в Пушкине участники акции «Бессмертный полк», сообщил Пушкинскому информагентству специалист по работе с молодежью досугового центра «Точка притяжения» при отделе по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Пушкинского муниципального района Ринат Тагаев.
«Пятого мая предлагали прохожим (в Пушкино — ред.) почтить память героев, оставив запись на символическом знамени Победы. Оформили около 300 лоскутков, которые образуют огромное знамя. Его понесет «Бессмертный полк» 9 мая», — сказал Тагаев.
По его словам, в акции приняли участие более 300 жителей, оставив свои подписи на символическом знамени.
По данным агентства, акция проводится в Пушкинском районе впервые. Ее организаторами выступают отдел по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Пушкинского муниципального района, МБУ «МДЦ Точка притяжения» и движение «Волонтеры Победы».
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