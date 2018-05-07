На Уолл-стрит продолжается резкий рост перед выступлениями чиновников ФРС

Investing.com — В понедельник Уолл-стрит открылась ростом. Инвесторы готовы к последней большой волне квартальных отчетов американских компаний за первый квартал. Внимание рынков начинает переключаться на следующее повышение процентной ставки ФРС в июне.

К 16:34 МСК индекс Dow вырос на 105 пунктов или на 0,43%, S&P 500 — на 10 пунктов или на 0,36%, а высокотехнологичный Nasdaq 100 — на 39 пунктов или на 0,57%.

На данный момент свои квартальные отчеты представили более 400 компаний, охваченных индексом S&P 500.

Акции Tyson Foods (NYSE:TSN) снизились более чем на 2% после того, как отчет этого производителя продуктов питания оказался хуже всех прогнозов аналитиков.

Акции Sysco (NYSE:SYY) снизились приблизительно на 0,6% несмотря на более высокую прибыль, чем прогнозировали эксперты. При этом выручка этой компании совпала с прогнозами аналитиков.

С другой стороны, акции PetMed Express (NASDAQ:PETS) взлетели почти на 6% после того, как в четвертом финансовом квартале прибыль этой компании выросла на 36%.

В понедельник свои отчеты должны опубликовать компании Hertz Global (NYSE:HTZ), Cognizant Technology (NASDAQ:CTSH) и AMC Entertainment (NYSE:AMC).

Среди других новостей бизнеса можно выделить сообщение о том, что Starbucks (NASDAQ:SBUX) получит $7,15 млрд от компании Nestlé (SIX:NESN) за то, что последняя получит право продавать продукцию американской компании вне сети ее кофеен в разных странах мира.

Согласно информации CNBC, хедж-фонд Elliott Management предложил приобрести разработчика ПО и облачных сервисов для нужд здравоохранения Athenahealth по цене $155–160 за акцию.

Компания Blackstone (NYSE:BX) Mortgage Trust (NYSE:BXMT) согласилась приобрести Gramercy Property Trust (NYSE:GPT) за $7,6 млрд

В понедельник не будет опубликовано важных экономических отчетов США , поэтому основное внимание игроков рынков будет приковано к выступлениям чиновников ФРС, которые могут предоставить подсказки о дальнейшем курсе монетарной политики США.

В 21:00 МСК президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин выступит в Университете Джорджа Мейсона в Вирджинии. Еще несколько руководителей центробанка США примут участие в Конференции федерального банка Атланты по вопросам финансовых рынков.

Выступления чиновников ФРС станут прологом к заявлениям главы ФРС Джерома Пауэлла на конференции, проводимой в Цюрихе Национальным банком Швейцарии МВФ . Пауэлл должен произнести речь под названием «Влияние монетарной политики на общемировую финансовую ситуацию и международные потоки капиталов».

На данный момент игроки рынков уже учли следующее повышение процентной ставки в июне, а также предполагают, что третье повышение процентной ставки состоится в сентябре. Вероятность четвертого повышения процентной ставки в 2018 году остается на уровне около 42%.