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Биржи США растут на удорожании нефти
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Биржи США растут на удорожании нефти, бумаги Apple открылись рекордом 

Прайм 51 минуту назад
Фото: Reuters
Основные фондовые индексы США в понедельник растут на фоне удорожания нефти из-за опасений по перебоям в поставках, при этом акции Apple открылись рекордом, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.39 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,62%, до 24412,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,67%, до 7258,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,37%, до 2673,23 пункта.
Нефтяные цены растут в ходе торгов на фоне обеспокоенности по поводу мировых поставок нефти. Рынки по-прежнему ожидают решения США по санкциям против Ирана. Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в Совместном плане действий по иранской ядерной программе или нет.
В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Ирана.
Новости из Венесуэлы также влияют на стоимость нефти. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, американская ConocoPhillips намерена получить активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате компании из США более 2 миллиардов долларов за национализацию в Венесуэле. Это сообщение усугубило опасения инвесторов по поводу снижения добычи и экспорта в стране.
При этом бумаги американской Apple дорожают на 2%, достигая в ходе торгов исторического рекорда в 187,67 доллара и открывшись рекордом в 185,23 доллара. Цена на акции компании продолжает поддерживаться новостями о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличила долю в Apple. Как сообщил Баффет в интервью CNBC 4 мая, Berkshire приобрела 75 миллионов акций Apple в первом квартале текущего года.
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