Биржи США растут на удорожании нефти, бумаги Apple открылись рекордом

Основные фондовые индексы США в понедельник растут на фоне удорожания нефти из-за опасений по перебоям в поставках, при этом акции Apple открылись рекордом, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.39 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,62%, до 24412,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,67%, до 7258,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,37%, до 2673,23 пункта.

Германией и Нефтяные цены растут в ходе торгов на фоне обеспокоенности по поводу мировых поставок нефти. Рынки по-прежнему ожидают решения США по санкциям против Ирана . Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в Совместном плане действий по иранской ядерной программе или нет.

В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

Новости из Венесуэлы также влияют на стоимость нефти. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, американская ConocoPhillips намерена получить активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате компании из США более 2 миллиардов долларов за национализацию в Венесуэле. Это сообщение усугубило опасения инвесторов по поводу снижения добычи и экспорта в стране.