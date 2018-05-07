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Школьники из Сокола приняли участие в акции памяти ко Дню Победы
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Школьники из Сокола приняли участие в акции памяти ко Дню Победы 

Управа района Сокол города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Семиклассники школы № 1252 имени Сервантеса, расположенной на Соколе, приняли участие в торжественном мероприятии «Память бережно храня» к 9 Мая. Целью акции является сохранение памяти о героях войны.
— Вот уже пять лет подряд благотворительный фонд «Открытые сердца», проводит акцию с таким говорящим названием, — сообщили в администрации школы. — Темой нынешнего — юбилейного — торжества стали союзники по антигитлеровской коалиции и ленд-лизу, гостями же стали герои Советского Союза и Российской Федерации, а также ветераны различных войн и труда.
Школьники из Сокола не только побывали на церемонии открытия, но и стали участниками торжественной линейки детских и молодежных делегаций. (жм)
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