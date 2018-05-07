Школьники из Сокола приняли участие в акции памяти ко Дню Победы

Семиклассники школы № 1252 имени Сервантеса, расположенной на Соколе, приняли участие в торжественном мероприятии «Память бережно храня» к 9 Мая. Целью акции является сохранение памяти о героях войны.

— Вот уже пять лет подряд благотворительный фонд «Открытые сердца», проводит акцию с таким говорящим названием, — сообщили в администрации школы. — Темой нынешнего — юбилейного — торжества стали союзники по антигитлеровской коалиции и ленд-лизу, гостями же стали герои Советского Союза и Российской Федерации , а также ветераны различных войн и труда.

Школьники из Сокола не только побывали на церемонии открытия, но и стали участниками торжественной линейки детских и молодежных делегаций. (жм)