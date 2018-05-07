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В авиационном вузе на Соколе прошла патриотическая акция по высадке цветов
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В авиационном вузе на Соколе прошла патриотическая акция по высадке цветов 

Управа района Сокол города Москвы 56 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
«Цветущая история» — так называется патриотическая акция, которая прошла 25 апреля в кампусах Московского авиационного института на Соколе и на Оршанской улице.
«Данное событие стало одним из первых в программе основных мероприятий МАИ, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте вуза.
Акция по высадке цветов была организована Управлением по молодёжной политике Московского авиационного университета и Волонтёрским центром МАИ. (жм)
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