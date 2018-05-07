Росбанк повысил минимальные ставки по кредитным картам

Росбанк повысил минимальные ставки по кредитным картам на 1—2 процентных пункта.

Так, по картам «Классическая», «РЖД-Бонус» , «Карта путешествий», «Сверхкарта+» и «Автокарта» минимальная ставка составила 26,9% годовых (ранее — 25,9%). При этом по последним трем картам стоимость годового обслуживания была снижена с 1,5 тыс. до 890 рублей.

Кредит по карте «О'кей» предоставляется по ставке от 28,9% годовых (ранее — 26,9%).

Екатерина Марцукова. «На фоне снижающихся ставок по потребительским кредитам и банковским картам, повышение ставок Росбанком выделяется не лучшим образом, но одновременное снижение стоимости годового обслуживания по ряду карт позволит банку привлечь новых клиентов, активно пользующихся льготным периодом кредитования», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру

По всем картам действует беспроцентный период кредитования на покупки и снятие наличных сроком до 62 дней.

«Неименная» кредитная карта больше не предоставляется.

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