В лучших традициях: рекламщики Дербента снова разместят баннеры с портретами солдатов ВОВ

В лучших традициях: рекламщики Дербента снова разместят баннеры с портретами солдатов ВОВ Член общественной палаты Дагестана , уроженец города Дербента Шуми Шабатаев продолжит поддержку акции «Бессмертный полк» в Дербенте.

Так, в очередной раз в Дербенте пройдет бесплатный монтаж рекламных щитов, на которых будут размещаться портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Портреты для вывески присылают жители всей страны, не только Дагестана.

Как отмечает сам инициатор акции, она проводится для того, чтобы подчеркнуть верность памяти великого подвига нашего народа.

В прошлом году во время аналогичной акции поддержки, портреты солдатов ВОВ прислали также дербентцы, проживающие в Казахстане

Акция проводится совместно с администраций города Дербента.