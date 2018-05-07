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Жителям Выхина-Жулебина раздали георгиевские ленточки
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Жителям Выхина-Жулебина раздали георгиевские ленточки 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Культурный центр «Лидер» 5 мая поздравил москвичей с праздником Великой Победы. Волонтеры и активисты культурного центра присоединились ко всероссийской акции «Георгиевская ленточка» и подарили жителям района Выхино-Жулебино главный символ наступающего праздника. Кроме того, участники акции подробно рассказали о том, как правильно носить ленту и почему так важно придерживаться данного кодекса.
А 9 мая, в День Победы, культурный центр «Лидер» приглашает москвичей на торжественную праздничную программу. (ео)
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