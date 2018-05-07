Акция по профилактике сердечно-сосудистых болезней состоится в Щербинке

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Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией пройдут в Щербинской городской больнице 12 мая.

Как сообщили на официальной странице учреждения в социальных сетях, жители городского округа смогут пройти комплекс обследований на предмет рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Пациенты измерят свое давление, узнают индекс массы тела, определят уровень холестерина и глюкозы в крови. После они получат консультацию специалиста.

Для участия в акции необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Мероприятия пройдут по адресу отделения медицинской профилактики: улица Театральная, дом №15. Акция продлится с 9:00 до 15:00.